Из Украины под дулами автоматов депортировали скандального священника

Из Украины депортировали скандального наместника незаконно построенной часовни РПЦ в Киеве, архимандрита Гедеона.
Об этом говорится на странице Гедеона в Facebook.
"Депортировали в США. Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника", - сказано в сообщении.
Накануне Гедеон был задержан в международном аэропорту "Борисполь" по прилету из Германии.
"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица обнаружено гражданство нескольких стран", - рассказал в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
Он добавил, что в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что "данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".
Как сообщал Апостроф, в "Борисполе" задержали украинского священника с паспортом России.