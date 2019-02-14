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Из Украины под дулами автоматов депортировали скандального священника

четверг, 14 февраля 2019, 07:46

Из Украины депортировали скандального наместника незаконно построенной часовни РПЦ в Киеве, архимандрита Гедеона.

Об этом говорится на странице Гедеона в Facebook.

"Депортировали в США. Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника", - сказано в сообщении.

Накануне Гедеон был задержан в международном аэропорту "Борисполь" по прилету из Германии.

"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица обнаружено гражданство нескольких стран", - рассказал в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он добавил, что в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что "данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".


Как сообщал Апостроф, в "Борисполе" задержали украинского священника с паспортом России.

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