На Европу летит мощный циклон: синоптик рассказала, что ждет Украину

На Сретение, 15 февраля, в связи с приходом антициклона Dorit в Европу, в Украине ожидаются дождь и мокрый снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"У нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды, вероятно, ворвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков, и светить солнышко. На юге завтра - практически апрель, +12 +20 градусов, в Центральной Европе +4 +12 градусов", - пишет она.

Что касается Киева, то здесь будет сухо, без осадков.

"В Киеве завтра, 15 февраля, без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается -1-3 градуса, завтра днем 1 +3 градуса", - добавляет Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.