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Убийство Гандзюк: Мангер сделал в суде шокирующее заявление

среда, 13 февраля 2019, 17:26

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк якобы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

"Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк с целью дискредитации органов полиции", - заявил Мангер во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

По его словам, Гандзюк тесно сотрудничала с СБУ и была в подчинении генерала СБУ Доценко.

Кроме этого, Мангер в очередной раз заявил, что объявление ему подозрения в заказе убийства Гандзюк является политическим решением, а материалы дела не содержат доказательств его причастности к этому преступлению.

"Мы с Екатериной не пересекались, а ее сообщения в интернете обо мне были не больше, чем о любых других лицах, находящихся на руководящих должностях в Херсонской области", - отметил председатель Херсонского облсовета.

Он также заявил, что Доценко в личной беседе с ним неоднократно говорил о своей ненависти к партии "Батькивщина" и ее лидеру Юлии Тимошенко.

"Он говорил, что сделает все на территории Херсонской области, чтобы уничтожить "Батькивщину", - утверждает Мангер.

Также по его словам, генерал Доценко создал на территории Херсонской области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством.

"Эти преступные группировки неоднократно задерживались полицией с оружием, но после вмешательства Доценко отпускались. Это было причиной конфликта между СБУ и Нацполицией в Херсонской области. И этот конфликт создал Даниил Доценко", - заявил Мангер.

Он отметил, что боится за свою жизнь: "Живым я следствию не нужен. Доказательств не существует, а мое физическое уничтожение позволит уничтожить это дело и придумать виновного".

Отметим, что генерал-майор Даниил Доценко с 22 августа 2017 года является начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. До этого возглавлял Управление СБУ в Херсонской области.

Напомним, 11 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Мангеру сообщено о подозрении в заказе убийства Екатерины Гандзюк.

Как сообщал "Апостроф", причиной заказного убийства активистки Екатерины Гандзюк могла стать личная неприязнь председателя облсовета Херсонской области Владислава Мангера.

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