​Украина - враг: в сети показали новые фото военного зомбирования детей в Крыму

В сети появились фотодоказательства того, как оккупанты в Крыму продолжают зомбировать детей.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым.

"На носилках девочка Даниэлла из Джанкоя "мама" - Председатель Совета АНО ВПЦ "Сиваш" животное просто! фото с ее страницы ВК пробили, твари...трясет, капец...", - говорится в сообщении.

На снимках изображена маленькая девочка, с оружием в руках и в военных костюмах. На одном из фото ребенок лежит на носилках, имитируя раненого бойца.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму создали лагерь, в котором дети проходят "курс молодого бойца".

Ранее стало известно о новом беспределе оккупантов в аннексированном Крыму. Также сообщалось, что в Керчи, на территории, где ранее располагался Херсонский университет, строят базу войск Росгвардии.