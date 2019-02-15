Спасайте детей: в оккупированном Крыму назревает очередное опасное ЧП

В аннексированном Россией Крыму прогнозируют новое ЧП, аналогичное экологической катастрофе в Армянске.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ну, понеслась... Перекоп - село на берегу кислотоприемника "Титана" (завода "Крымский титан", - прим. ред.). Уже накрыло. А еще не весна... Люди, спасайте детей! Бегите на материк!" – пишет блогер, выкладывая в подтверждение переписку местных жителей.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в городе Армянск произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоит запах кислоты.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото завода "Титан" с высоты птичьего полета.