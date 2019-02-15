Не упустите замечательный день: синоптик дала прогноз погоды на выходные

На выходных, 16-17 февраля, в Украине будет сухая теплая погода, обусловленная антициклоном с территории Европы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит в Харьковскую и Сумскую облака и небольшие осадки", - написала она.

По словам Диденко, в ночь на 16 февраля в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем, например, на севере: температура воздуха снизится до 0 -5 градусов мороза, на остальной территории около нуля или небольшие "плюсы".

Днем на большей части страны ожидается +2 +5 градусов, на Западе +4 +9 градусов.

В Киеве 16 февраля без осадков, +3 +5 градусов. В воскресенье, 17 февраля, в столице предполагается комфортная сухая погода с температурой воздуха +6 +9 градусов.

"Не упустите замечательный день, обязательно запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе, или отдых, или уборку, но на улице", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал о погоде в Украине в начале марта.