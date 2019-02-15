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Под выборы в Украине: у Путина срочно собрали главарей ЛДНР

пятница, 15 февраля 2019, 15:30

Помощник президента России Владислав Сурков и один из экс-главарей "ДНР" Александр Бородай созвали в Москве "Совет донбасских командиров-добровольцев".

Об этом пишет Telegram-канал War Gonzo.

Отмечается, что боевики обсуждают "дальнейший план действий на востоке Украины".

"В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки", - заявил Бородай.

Ранее главарь ДНР Денис Пушилин выдал "секретный" указ по выборам в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее вскрылся интересный нюанс с попыткой повлиять на выборы в Украине.

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