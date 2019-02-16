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Украина и Израиль устроили скандальные "разборки" в аэропортах: о чем речь

суббота, 16 февраля 2019, 10:58

В пятницу, 15 февраля, Израиль и Украина обменялись взаимными запретами на въезд граждан.

Об этом сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский в Facebook.

По словам Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде по законным причинам - из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита.

Информацию подтвердили в МИД Израиля, заявив, что в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы.

В свою очередь, по информации МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в знак протеста задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

По словам Логвинского, после "вмешательства" в обеих странах, всех израильтян пропустили на территорию Украины под его "личную гарантию ". В ответ Израиль отпустил задержанных украинцев.

"Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе", - заявил он.

Логвинский отметил, что такие случаи не единичны и носят системный характер. По его словам, израильская сторона могла каждого пятого пассажира самолета из Украины вернуть домой. В частности, 14 февраля Израиль вернул 54 украинских пассажиров.

"Если в ближайшее время аэропорт Бен-Гурион не поменяет своё отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", - добавил нардеп.

Как сообщал "Апостроф", 29 января в аэропорту "Борисполь" под Киевом произошел сбой в заправке самолетов авиационным топливом, вследствие чего вылеты задерживались на 1-2 часа.

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