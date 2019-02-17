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Боевики боятся подходить: на Донбассе показали "украинский Javelin", видео

воскресенье, 17 февраля 2019, 22:02

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна" украинского производства серьезно изменил ситуацию на линии столкновения на Донбассе.

Об этом сообщается в сюжете "ТСН".

Как отмечается, сделанная в Украине ракета очень эффективна, хотя и достаточно дорогая.

Стоимость ракеты можно сравнить с ценой однокомнатной квартиры (около 20 тысяч долларов). Установка ведет ракету с помощью лазерного луча. Дальность поражения составляет пять километров. Ее разработали в Украине еще до войны. Однако массовый выпуск комплекса начали только после потери Дебальцево.

"Четыре выстрела – четыре попадания. На Донбассе украинские военные уничтожили технику боевиков из "Стугны". В течение нескольких дней украинские ракеты поражают четыре угрожающие цели: укрепленный бункер и военную технику", – говорится в сообщении.

Четверку стрелков награждает начальник генштаба - прямо на передовой. Бойцы говорят, что эта награда скорее для разработчиков “Стугны”. Она похожа на искусственный интеллект, который сам все делает за стрелка, для которого главная задача - после выстрела вовремя уйти с линии огня.

Ракета особенно эффективна против военной техники за счет своего двойного заряда.

"Двойной заряд означает, что есть маленькая часть, которая сбивает динамическую защиту, и основная часть, которая прожигает 80 сантиметров брони или метр бетона, так что у нее очень высокие возможности", - рассказывает боец.

Одна ракета к американскому “Джавелину” стоит баснословные деньги - около семидесяти восьми тысяч долларов. Ракета к “Стугне” - дешевле почти в четыре раза, стоит 20 тысяч долларов. Высокая цена заставляет каждый раз взвешивать необходимость выстрела.

"Боевики почувствовали на себе мощь украинской “Стугны” и начали охотиться на нее. Квадрокоптеры сепаратистов охотятся за этой техникой, ищут ее. Если найдет, эту позицию могут накрыть минометы. Танки грязи не боятся, но боятся “Стугны”. Присутствие этих установок отогнало танкистов противника от передовой. Вооруженные Силы получили тактическое преимущество, которое может стать стратегическим. Теперь высокоточное оружие украинцы применяют везде вдоль линии фронта", – отмечают журналисты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 января вечером в зоне проведения ООС украинские бойцы расчета "Стугна-П" подавили минометную батарею боевиков и уничтожили вражескую зенитную установку ЗУ-23-2.

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