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​Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Херсоне: его едва не линчевали

воскресенье, 17 февраля 2019, 10:41

В Херсоне пьяный водитель на огромной скорости врезался сразу в несколько автомобилей.

Об этом сообщает "Херсон Типичный".

"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Фольксваген Пассат", черного цвета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость, не справился с управлением и совершил ДТП с несколькими автомобилями неподалеку супермаркета "Фреш" по улице И. Кулика, 114", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП есть пострадавшие с разной степенью тяжести телесных повреждений. Водителя-виновника забрала полиция для признания на степень опьянения.

Как сообщает издание, стоящих на остановке людей спасла маршрутка, которая первая приняла на себя удар Volkswagen Passat.

На видео видно, что мужчина, по вине которого произошло ДТП, еле держался на ногах, к тому же был до пояса раздет.

Разъяренная толпа хотела свершить самосуд над пьяным водителем, но полиция подоспела вовремя.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяный водитель влетел в подземный переход.

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