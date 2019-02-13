​В Киеве пьяный водитель влетел в подземный переход: фото и видео с места ЧП

На пересечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела в столице произошла авария с участием автомобиля Mitsubishi Lancer.

Об этом сообщает "Информатор".

Водитель Mitsubishi, который находится в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и влетел в подземный пешеходный переход. По его словам, он с пассажиром двигался по проспекту Космонавту Комарова в сторону бульвара Вацлава Гавела. На пересечении проспекта и бульвара он не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на тротуар и врезался в строение подземного пешеходного перехода.

В результате аварии пострадал пассажир Mitsubishi. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали прибывшие на место аварии медики. Автомобиль получил серьезные повреждения передней части от столкновения с опорой перехода. Сотрудники полиции добавили, что водитель Mitsubishi в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Вход в подземный пешеходный переход также был поврежден вследствие столкновения с автомобилем. От удара облицовочные плиты упали на ступени перехода.

На месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали и виновника аварии установит следствия.

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.