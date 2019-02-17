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Согреемся до +13: синоптики уточнили погоду на воскресенье в Украине

воскресенье, 17 февраля 2019, 07:47

В воскресенье, 17 февраля, в Украине будет по-весеннему теплая погода: температура воздуха местами достигнет 13 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, такие благоприятные погодные условия обусловливает антициклон с северо-запада с именем DORIT.

Ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 5-10° тепла, в западной и южной частях страны местами 11-14° тепла, на севере Левобережья 2-4° тепла.

В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла ночью и +7 +9 днем.

В то же время, синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook, что погода будет благоприятной. Она не стала вдаваться в подробности и написала просто: "В воскресенье погода будет хорошая)".

Под ее постом появились благодарные комментарии пользователей.

"Вот всегда бы так", "Классный прогноз погоды!!", "Четко и по делу", "спасибо, у меня большие планы на воскресенье", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", народный синоптик рассказал о погоде в Украине в начале марта.

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