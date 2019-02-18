Мороз возвращается: синоптики уточнили прогноз погоды, карта

В понедельник, 18 февраля, в Украине осадков не ожидается, но похолодания не избежать.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"18 февраля в Украине без осадков. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Черниговской и Сумской до 5° мороза; днем 4-9° тепла, на Левобережье 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на начало недели. Уже со вторника, 19 февраля в Украину придут настоящие морозы до -10 градусов. До среды, 20 февраля, включительно осадков не ожидается.

Кроме того, также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.