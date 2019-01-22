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​Кто эта тварь? В сети объявили войну оккупантам в Крыму из-за варварства в Херсонесе

вторник, 22 января 2019, 18:55

В Севастополе на территории Херсонеса был спилен молодой и здоровый кипарис, который рос среди развалин каменной кладки и который, к тому же, был персонажем фотографий и картин известных фотографов и художников.

Пользователи соцсетей в гневе из-за действий "нового руководства" музея-заповедника.

На своей странице в Facebook Дмитрий Ткачев опубликовал несколько фото, сделанные с разницей всего в один день. На одном можно увидеть, как среди древней каменной кладки красуется вечнозеленый кипарис, на другом фото (сделанном, по всей видимости, сегодня) кипарис, распиленный на несколько частей уже лежит на земле.

"Был кипарис и нет кипариса. Не сухой и не старый... История теперь, что он был. Разница между фото - 1 сутки. Им важнее деревьев, людей - эти вековые камни. Которые всех переживут... ну и абсолютная безнаказанность" - написал Дмитрий.

Пост сразу вызвал бурную реакцию севастопольцев, многие недоумевают, чем же могло помешать дерево теперешнему руководству музея-заповедника.

В комментариях свое мнение высказал и известный севастопольский фотограф Юрий Югансон, который заявил, что объявляет войну нынешнему руководству музея-заповедника.

"Я, пожалуй, объявлю войну нынешнему руководству Херсонеса. С сегодняшнего дня я требую удаления всех своих фотографий с ресурсов, принадлежащих музею-заповеднику. Объявляю запрет использования моих фотографий с видами Херсонеса ими в дальнейшем. Когда к руководству Херсонеса придут адекватные люди, тогда вернёмся к этому разговору. С варварами у меня не будет разговора!" - написал Юрий Югансон.

Известно, что в декабре сменилось руководство музея-заповедника "Херсонес-Таврический". С 11 декабря возглавляет "Херсонес" Елена Морозова в должности и.о. директора.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму уничтожили древнюю крепость Керменчик-Бурун.

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