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Оккупанты в Крыму "победили" символ мужества: в сети показали фото

понедельник, 18 февраля 2019, 02:28

В Севастополе, в оккупированном Крыму, памятника паровозу бронепоезда "Железняков" превратили в свалку.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице блогера RoksolanaToday&Крым.

Как отмечают местные издания: "Для севастопольцев памятник паровозу бронепоезда "Железняков" - это величественный символ борьбы и мужества. И если снаружи экспонат Музея героической обороны и освобождения Севастополя содержится в хорошем состоянии, то стоит заглянуть внутрь - и мы обнаружим свалку мусорных пакетов и строительного мусора".

Памятник паровозу был установлен в городе в 1967 году в память о легендарном бронепоезде "Железняков" береговой обороны главной базы Черноморского флота. Известность он получил в годы Второй мировой войны, немцы прозвали его за неуловимость "Зеленый призрак".

"Жители и гости города-героя часто фотографируются на фоне легендарного "Железнякова" и украшающей его надписи "Смерть фашизму", и, судя по всему, также часто используют его в качестве мусорного контейнера", – пишут журналисты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму прогнозируют новое ЧП, аналогичное экологической катастрофе в Армянске.

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