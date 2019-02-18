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Операция "Расплата": в сети показали сокрушительный удар по боевикам на Донбассе

понедельник, 18 февраля 2019, 19:19

В сети появилось видео боевой операции на Донбассе, которую украинские военные провели в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

Соответствующий ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

По его словам, операцию провела боевая группа К-2 из 54-й бригады.

"Это ответ террористам на атаку совершенную 25 января на военный автомобиль "УРАЛ", 54-й бригады, в результате которой погиб один боец и еще четверо были ранены", - пояснил волонтер.

По словам Мысягина, после уничтожения КП боевиков, все внимание перенесли на эту позицию.

"В небо были подняты квадрокоптеры, бойцы выдвинулись на позиции, открыли планшеты со спецпрограммами для точной корректировки огня, и активная фаза операции "Расплата", начатая в начале февраля, возобновилась", - отметил волонтер.

"В результате 7-минутной операции были полностью уничтожены: грузовой автомобиль КамАЗ с зениткой; автомобиль "Газель", которая использовалась для подвоза боеприпасов; один из блиндажей; УАЗ "таблетка" одного их подразделений разведки; есть информация о двух уничтоженных боевиках. Один из них - командир взвода", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе.

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