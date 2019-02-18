Россия готовит масштабные атаки на украинские храмы: кто попадет под удар

Российские спецслужбы готовят нападения на 20 храмов Московского патриархата на территории Украины.

Об этом на брифинге 18 февраля заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Украинская правда".

"Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество - 20 фактически - объектов, которые планируется атаковать в Украине", - рассказал он.

По данным спецслужбы, для выполнения поджогов и нападений на храмы ищут местных жителей, которым обещают платить деньги.

Грицак также обнародовал список с перечнем храмов, на которые планируется совершить нападения, с расценками в российских рублях. По словам главы СБУ, к организации нападений на храмы причастен бывший сотрудник СБУ Егор Соболев.

Кроме того, СБУ установила и задержала исполнителей поджога храма в Запорожье, а также установила заказчика нападения.

"Заказчиком является Артем Тимченко, который в 2014 году выехал на оккупированную территорию, где скрывается от правоохранительных органов и тесно сотрудничает с так называемым "МГБ" так называемой "ДНР"", - рассказал Грицак.

Он также продемонстрировал короткие записи разговоров между Тимченко и другим заказчиком преступлений Андреем Кузьменко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье задержали поджигателей храма УПЦ МП.