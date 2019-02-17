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О провокациях предупреждали: в Запорожье задержали поджигателей храма УПЦ МП

воскресенье, 17 февраля 2019, 21:31

В Запорожье 16 февраля были задержаны трое человек, двое исполнителей и организатор, при попытке поджечь храм УПЦ МП в Днепровском районе города.

Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщает "Радио Свобода".

"Другие детали в ведомстве обещают сообщить в понедельник, 18 февраля, во время специального брифинга председателя СБУ в Киеве", - отмечает издание.

Открыто производство по 258 статье Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сообщается, что правоохранители проверяют возможную причастность задержанных лиц к другим подобным случаям в регионе.

Напомним, как ранее писал "Апостроф", СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви (Московского патриархата).

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