Сколько украинских военных находятся в плену боевиков: в ВСУ назвали цифру

В плену боевиков так называемых ЛНР и ДНР находится 41 украинский военнослужащий, в том числе и боец 128-й горно-пехотной бригады Игорь Мирончук, который попал в плен 9 февраля.

Об этом передает "Новинарня", ссылаясь на запрос из Управления по связям с общественностью ВСУ.

"По состоянию на 13.02.2019 представителями незаконных вооруженных формирований в заложниках удерживаются 40 военнослужащих ВС Украины", - говорится в соответствующем письме.

Кроме того, с начала 2019 году в плен к боевикам попали трое украинских военных.

Напомним, что Игорь Мирончук стал четвертым украинским военным, который попал в плен к боевикам с начала 2019 года. Он боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион". Поэтому общее число пленных воинов ВСУ в ОРДЛО – 41.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики показали взятого в плен разведчика ВСУ.