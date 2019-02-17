РУС. | УКР.

воскресенье, 17 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

19:34
В США уволенный работник устроил смертельную бойню: подробности и видео
19:30
МВФ готов к переговорам: нардеп рассказал о возможном снижении цены на газ
19:05
Летел 200 км/час: под Одессой водитель Porsche устроил массовое ДТП, удирая от полиции
18:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити
18:50
Украинская теннисистка стала победительницей турнира в Турции
18:36
Боевики на Донбассе захватили в плен украинского бойца: опубликовано фото
18:10
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
18:05
Сгибается от боли: появились тревожные сведения о здоровье украинского узника Кремля
17:37
Тернополь напугали радиацией: спасатели сделали важное заявление
17:35
Украинская теннисистка вышла во второй круг на крупном турнире
17:10
Пассажир в кабине пилота: Кличко высказался об участии Зеленского в выборах
16:58
Россия запретила въезд боевику с Донбасса: документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики на Донбассе захватили в плен украинского бойца: опубликовано фото

воскресенье, 17 февраля 2019, 18:36

В субботу, 9 февраля, в плен боевиков на Донбассе попал боец 128-й горно-пехотной бригады Игорь Мирончук.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Закарпатский легион".

Отмечается, что ранее имя плененного не называли из соображений безопасности.

Только после того, как источники боевиков распространили фото и видео с бойцом, побратимы решили раскрыть соответствующую информацию.

Как сообщает "Медийная инициатива за права человека", Игорь позвонил около 15.00 матери и сказал, что попал в беду. Впрочем, обстоятельства при которых это произошло, пока неизвестны.

Отмечается, что Мирончук — кадровый военный, воюет с момента начала российской агрессии. Принимал участие в боях за Дебальцево, был в Луганском аэропорту.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 18 января, в районе Горловки в плен боевиков попал украинский военнослужащий 58-й ОМПБр Станислав Панченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: