Боевики на Донбассе захватили в плен украинского бойца: опубликовано фото

В субботу, 9 февраля, в плен боевиков на Донбассе попал боец 128-й горно-пехотной бригады Игорь Мирончук.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Закарпатский легион".

Отмечается, что ранее имя плененного не называли из соображений безопасности.

Только после того, как источники боевиков распространили фото и видео с бойцом, побратимы решили раскрыть соответствующую информацию.

Как сообщает "Медийная инициатива за права человека", Игорь позвонил около 15.00 матери и сказал, что попал в беду. Впрочем, обстоятельства при которых это произошло, пока неизвестны.

Отмечается, что Мирончук — кадровый военный, воюет с момента начала российской агрессии. Принимал участие в боях за Дебальцево, был в Луганском аэропорту.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 18 января, в районе Горловки в плен боевиков попал украинский военнослужащий 58-й ОМПБр Станислав Панченко.