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Боевики показали взятого в плен разведчика ВСУ: видео и реакция его сослуживцев

суббота, 02 февраля 2019, 10:55

В сети появилось видео допроса захваченного боевиками на Донбассе военнослужащего разведывательного взвода 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николая Гриненко.

Ролик опубликован на пропагандистском ресурсе "Политнавигатор".

Известно, что украинский воин пропал с боевых позиций 23 января.

"Я, Гриненко Николай Николаевич, родился 9 июня 1998 года в городе Новый Буг и проживаю там же. 31 января 2018 я подписал контракт… Вообще, сейчас в Украине жизнь не очень радует. Безнадежность, денег нет, поэтому пошел зарабатывать. Каждый мужчина должен отслужить в армии", — говорит пленный.

Также он озвучил выдуманную террористами историю и заявил, что при задержании к нему якобы не применялось насилие.

"Ребята нормально общались, воды дали, покурить дали… Спрашивали, какая у нас зарплата. То есть нормально общались, сидели. Они даже когда связали меня, а я был без перчаток, руки за спину связали, было очень холодно, они даже взяли фуфайку и руки мне обмотали, чтобы я не замерз", — сказал военный.

Кроме того, во время допроса Гриненко якобы "признался" в том, что в его бригаде "употребляются наркотики — конопля, иногда амфетамины".

В 79-й десантно-штурмовой бригаде признали, что на записи действительно Николай Гриненко.

"Мы отмечаем, что все сказанное Гриненко на камеру оккупантов является подготовленной, сфабрикованной и срежиссированой кремлевской пропагандой", — подчеркивается в сообщении воинской части в Facebook.

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялся колоссальное психологическое давление. Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", — добавили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь 18 января в районе Горловки в плен боевиков попал украинский военнослужащий 58-й ОМПБр Станислав Панченко.

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