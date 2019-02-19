"Ихтамнет" Путина на Донбассе откровенно высказался о превосходстве ВСУ: видео

Один из российских главарей боевиков на Донбассе, командир так называемого 14 БТрО ЛНР "Призрак" Алексей Марков, заявил о том, что Вооруженные силы Украины "активно подтягиваются к уровню армии 21 века".

Соответствующее видео публикует на своей странице в Facebook блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Надо признать, что за последние несколько месяцев произошло насыщение боевых порядков ВСУ новейшими разработками и вооружениями, в частности, комплексами контрартиллерийской борьбы, новыми ПТРК, достаточно большое количество ночных прицелов, т.е. в этом плане они активно подтягиваются к уровню армий 21 века", – заявил Марков.

"Конечно, если такая тенденция сохранится, удерживать паритет нам будет намного сложнее", – обеспокоен боевик.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", противотанковый ракетный комплекс "Стугна" украинского производства серьезно изменил ситуацию на линии столкновения на Донбассе.