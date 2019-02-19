ООН шокировала числом осужденных в Украине за бойню во время Евромайдана

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине призывает украинские власти выделить больше финансовых ресурсов для эффективного расследования преступлений против активистов Евромайдана.

Об этом сообщила на брифинге глава миссии Фиона Фрейзер, передают "Українськi Новини".

Она подчеркнула, что за преступления на Евромайдане осуждены только 3 человека, и это неудовлетворительный результат.

При этом в ООН отмечают, что расследование уголовных производств затягивается в судах и при проведении судебно-медицинских экспертиз. Одной из причин является недостаточное финансирование и большая нагрузка на экспертов.

"Больше бюджетных ресурсов и институциональных возможностей должно быть предоставлено для этих расследований", - озвучила Фрейзер рекомендации ООН.

Мониторинговая миссия призывает украинские власти сделать все возможное для привлечения к ответственности виновных в преступлениях на Евромайдане.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео боев 19 января с "Беркутом" в центре Киева во время Революции достоинства в январе 2014 года.