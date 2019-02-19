Россия отправила на Донбасс стратегический бомбардировщик: что известно

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вторник, 19 февраля 2019, 12:52

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали самолет, пролетавший в зоне безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Отмечается, что 15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине Старобешева, в 32 километрах к юго-востоку от Донецка, патруль СММ видел летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток.

"При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142)", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, с 10:50 до 11:10, пребывая в районе к северо-западу от Любовки (быв. Ленинское, - "Апостроф".), что в 43 километрах к юго-востоку от Донецка, к востоку от своей позиции наблюдатели зафиксировали самолет (предположительно Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142), пролетавший с севера на юг и в обратном направлении.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе провели массированный обстрел.

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