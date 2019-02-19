Боевики на Донбассе провели массированный обстрел: ВСУ ответили

За сутки 18 февраля боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня с использованием артиллерии и крупнокалиберных минометов: ответным огнем девять оккупантов уничтожено.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил.

Подчеркивается, что за прошедшие сутки боевики 10 раз применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин.

"Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениях с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты шесть раз обстреляли украинские опорные пункты: из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское.

Из ствольной артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - возле поселка Опытное.

Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь; из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено также шесть обстрелов позиций подразделений ОС: дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка.

Дважды - из минометов сто двадцатого и восемьдесят второго калибров - возле поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Майское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское", - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов уничтожено и один взят в плен.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции ОС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Екатериновка.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в течение суток 16 февраля боевики убили одного украинского бойца, еще одного ранили, и получили в ответ 9 ликвидированных "собратьев".