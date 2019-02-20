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Известный журналист напомнил фамилии Героев Небесной сотни, убитых 20 февраля в Киеве

среда, 20 февраля 2019, 10:45

В сети напомнили список убитых 20 февраля 2014 года на Майдане Героев Небесной Сотни.

Перечень 48 погибших в этот день опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Полный список Героев Небесной сотни, убитых 20-го февраля 2014-го года штурмовой ротой киевского полка "Беркут" майора Садовника, с указанием времени нанесения смертельных ранений", - написал он.

Как известно, еще 20 человек, которые получили ранения на улице Институтской в тот день, скончались затем в больницах.

Напомним, 18-20 февраля 2014 года в центре Киева происходили самые ожесточенные бои, которые закончились массовым расстрелом протестующих. На Майдане были расстреляны свыше 100 человек, еще 1,5 тысячи - получили ранения.

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