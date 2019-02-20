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​Известный украинский супермаркет попал в скандал из-за обмана в Одессе

среда, 20 февраля 2019, 15:36

Магазин "Эльдорадо" в Одессе попал в скандал из-за "выкачки денег" из покупателей.

Об этом сообщает сообщество "Черный список Одесса" в Facebook.

"Три года назад в магазине "Эльдорадо" вместе с телевизором в нагрузку был продан этот пакет услуг за 2000 грн. В пункте 11 обещалось, что в случае отсутствия обращений по гарантии, сумма будет возвращена. Мы не обращались. 3 года закончились в субботу. Сегодня, в понедельник, обратились в Эльдорадо. Менеджер подтвердила информацию, что после окончания гарантийного срока, в течение двух месяцев, можно обратится за возвратом средств. Обратились. Менеджер написала письмо в главный офис. Все необходимые документы (товарный чек, гарантийный талон и данный пакет) были предоставлены", - рассказывает одна из покупательниц.

По ее словам, вечером менеджер магазина перезвонила и заявила, что "главный офис отказал" в возврате денег без объяснения причины.

"Люди, это кидалово, от которого при покупке отказаться невозможно, за "услуги" берут немалые деньги, но, при отсутствии обращений их никто не возвращает. Что посоветуете? Писать заявление в полицию о мошенничестве?", - жалуется пострадавшая.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото продуктов с тараканами в одном из магазинов в оккупированном Россией Крыму.

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