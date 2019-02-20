Нашли новый братский народ: в сети высмеяли африканский "прорыв" боевиков ЛНР

В сети высмеяли заявление боевиков ЛНР о создании в ДР Конго представительства "республики".

На новость об открытии в африканской стране "культурного центра ЛНР" обратил внимание в Twitter блогер "ЛНР (Колывано-Бджолария)‏".

"Новости про представительство ЛНР в Конго просто потоком идут. Или власти ЛНР так стебутся. О какого рода отношениях говорит сей негр? Интимных, каннибализме, рабских? В ДКР средняя зарплата 50 долл, как в ЛНР! Молодцы!" - написал он.

В свою очередь комментаторы также подняли на смех "дипломатическую победу" боевиков.

"Лнряне и Конго - братские народы. Днра напряглась", "И безвиз с Конго будет?", "Теперь артисты из ЛНР спокойно смогут выступать в ДР Конго!" - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть удивил странный опрос в ЛНР.