РУС. | УКР.

среда, 20 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

06:32
Не думал, что дождусь: известный журналист поразил ярким эпизодом с Майдана
06:05
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки
05:41
Украину накроет атмосферный фронт: синоптик уточнила прогноз погоды, карта
05:30
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки
04:25
Бросил посреди дороги: в Киеве показали наглого "героя парковки"
03:31
В Youtube обнаружена "червоточина" для педофилов: опубликованы сотни запретных видео
02:28
Конец света уже до конца недели: названа новая дата апокалипсиса
01:21
Одиозный фанатик Новороссии рассказал о надеждах Кремля на Украину
00:18
Боевик "Антрацит" пополнил "бригаду 200" у боевиков: в сети показали фото
00:12
"Барселона" сенсационно не смогла обыграть французский клуб в Лиге чемпионов: видеообзор
00:05
"Ливерпуль" и "Бавария" не определили победителя в Лиге чемпионов: видеообзор

19 февраля

23:50
​В Украине придумали жесткий способ борьбы с курением: в чем его суть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не думал, что дождусь: известный журналист поразил ярким эпизодом с Майдана

среда, 20 февраля 2019, 06:32

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников рассказал о двух ярких моментах, которые он пережил на Евромайдане.

Своими воспоминаниями он поделился во время презентации своей книги во Львове, передает "Збруч".

По его словам, Майдан ассоциируется у него с двумя красноречивыми эпизодами. Один из которых является гениальной иллюстрацией украинской архаики, а другой является гениальной иллюстрацией украинской современности.

"Первый эпизод связан с попыткой разгона Майдана, когда "Беркут" толкался с защитниками Майдана. Казалось, Майдан разгонят - но утром начали подходить киевляне, и стало ясно: Майдан останется (ночь на 11 декабря, - "Апостроф"). Самое интересное я увидел где-то в 8-9 утра, когда пришли люди, которые за оградой Майдана начали раскладывать национальную символику, символику Майдана, просто для того, чтобы ее продавать. Но к ним подошли другие люди и выгнали с территории, находившейся под охраной, и сказали, что Майдан - это святое место, это не место для продажи", - рассказал он.

Портников пояснил, что понимает теперь, что история об Иисусе Христе, который изгонял торговцев из храма, не был выдумкой. И что такие моменты бывают в человеческой истории - когда для человека что-то настолько святым, что она не хочет, чтобы там шла торговля.

"Но вы же понимаете, это невероятная архаика! Это просто погружение в мир Библии!" - добавил он.

Другой эпизод, по словам журналиста, связан с концертом "Океана Эльзы" 14 декабря 2014 года, когда музыканты дали концерт на площади Независимости в своем "золотом" составе.

"Я стоял рядом со своими коллегами. Там было где-то шесть человек - молодые журналисты, активисты. Они пели гимн и плакали. Я заметил: среди нас не было ни одного этнического украинца! Это были люди разных национальностей. Я на них посмотрел и подумал: "Ого!" Я ждал этого всю жизнь. Но я не думал, что дождусь", - поделился Портников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео боев 19 января с "Беркутом" в центре Киева во время Революции достоинства в январе 2014 года.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю

Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Развод для субсидии, пенсионные туристы и УБД за 15 тысяч: как украинцы обманывают государство

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: