Не думал, что дождусь: известный журналист поразил ярким эпизодом с Майдана

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников рассказал о двух ярких моментах, которые он пережил на Евромайдане.

Своими воспоминаниями он поделился во время презентации своей книги во Львове, передает "Збруч".

По его словам, Майдан ассоциируется у него с двумя красноречивыми эпизодами. Один из которых является гениальной иллюстрацией украинской архаики, а другой является гениальной иллюстрацией украинской современности.

"Первый эпизод связан с попыткой разгона Майдана, когда "Беркут" толкался с защитниками Майдана. Казалось, Майдан разгонят - но утром начали подходить киевляне, и стало ясно: Майдан останется (ночь на 11 декабря, - "Апостроф"). Самое интересное я увидел где-то в 8-9 утра, когда пришли люди, которые за оградой Майдана начали раскладывать национальную символику, символику Майдана, просто для того, чтобы ее продавать. Но к ним подошли другие люди и выгнали с территории, находившейся под охраной, и сказали, что Майдан - это святое место, это не место для продажи", - рассказал он.

Портников пояснил, что понимает теперь, что история об Иисусе Христе, который изгонял торговцев из храма, не был выдумкой. И что такие моменты бывают в человеческой истории - когда для человека что-то настолько святым, что она не хочет, чтобы там шла торговля.

"Но вы же понимаете, это невероятная архаика! Это просто погружение в мир Библии!" - добавил он.

Другой эпизод, по словам журналиста, связан с концертом "Океана Эльзы" 14 декабря 2014 года, когда музыканты дали концерт на площади Независимости в своем "золотом" составе.

"Я стоял рядом со своими коллегами. Там было где-то шесть человек - молодые журналисты, активисты. Они пели гимн и плакали. Я заметил: среди нас не было ни одного этнического украинца! Это были люди разных национальностей. Я на них посмотрел и подумал: "Ого!" Я ждал этого всю жизнь. Но я не думал, что дождусь", - поделился Портников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео боев 19 января с "Беркутом" в центре Киева во время Революции достоинства в январе 2014 года.