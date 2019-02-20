Офицер ВСУ обнародовал видео с моментом ликвидации боевиков на Донбассе

В сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

Ролик опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, на одном из взводных опорных пунктов российско-оккупационных войск боевики "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициях, а не по окопам и ходам сообщений".

"Поздравительный адрес" от воинов ООС отправил двоих оккупантов на контракт в "бригаду 200", а остальные пока носа не показывают", – добавил Штирлиц.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео боевой операции на Донбассе, которую украинские военные провели в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.