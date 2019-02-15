​Шмаки-бум от ВСУ: в сети показали яркое видео удара по боевикам на Донбассе

В сети показали впечатляющее видео уничтожения украинскими военнослужащими военной техники и боеприпасов боевиков на Донбассе.

Об этом говорится на странице сообщества "Вернись живым" в Facebook.

"Недавно бойцы 54-й бригады подбили КамАЗ с зенитной установкой и еще два автомобиля, которые регулярно подвозили оккупантам боеприпасы. Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизни и жизни их собратьев.

Это все стало возможным благодаря вашей помощи! В руках бойцов пульт современного беспилотника, который позволяет провести качественную разведку, корректировать огонь и увидеть испуганного террориста, как в конце этого видео", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.