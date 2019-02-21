Экс-главарь ДНР открыто заявил о захвате россиянами Крыма

Бывший "министр обороны" так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что полуостров Крым в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, разместив скриншот поста Стрелкова.

Экс-главарь ДНР написал в социальной сети: "Я никогда не "захватывал" аэродром "Бельбек" (и никогда не говорил об этом) - это делали официальные "зеленые человечки". Я всего лишь руководил группой ополченцев, первой прибывшей в гражданский аэропорт Симферополя для предотвращения предполагаемого прибытия туда Турчинова. (Собирался он туда прибывать или нет - мне по сей день не известно, но в результате наших действие аэропорт был закрыт для взлета и посадки всех воздушных судов)".

Как сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в новом интервью заявил, что войну на Донбассе можно заморозить только временно.