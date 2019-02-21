РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

07:29
​В Киеве прохожие поймали и наказали уличного вора: фото и видео
07:00
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты
06:47
Почему россияне ненавидят Украину: появился четкий ответ
06:35
Гороскоп на 21 февраля
06:00
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты
05:42
​Может повторить судьбу Захарченко: в России рассказали о предупреждении для главаря ДНР
04:26
Большая война против Украины: генерал объяснил, почему Путин струсил
03:30
На Кремль ТВ показали поющую матку: сеть в недоумении
02:29
В украинском супермаркете заметили хвостатую любительницу молока: опубликовано видео
01:34
В Украине депутата посадили на 10 лет за убийство
00:50
Лига чемпионов: все результаты первых матчей 1/8 финала
00:25
Атлетико - Ювентус: видео голов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почему россияне ненавидят Украину: появился четкий ответ

четверг, 21 февраля 2019, 06:47

Россиян травят через телевидение и СМИ, закладывая в их головах мнение о том, что украинцев не должно существовать.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил священник Иван Сидор, который в ночь на 12 декабря 2013 года разбудил столицу колоколами Михайловского монастыря, сообщив о попытке разгона Майдана силовиками.

Он убежден, что ненависть россиян к украинцам происходит из-за информации, которой их "кормят" внутри страны.

"Если включить их новости и посмотреть минут 20, то создается впечатление, что собственных проблем у них нет. Каждый блок новостей состоит из части об Украине, и все подается в негативном свете. Новости состоят из обмана. Народ травят, травят сознание, закладывается мнение, что украинец не имеет права на существование", - считает священник.

Он также говорит, что есть и вторая причина, которую можно найти в историческом контексте.

"Если посмотреть всю историю войн украинских и российских, то становится понятно, что украинцы, как правило, только защищались от нападений янычар, монголо-татар, поляков, империй. Мы все время воевали за независимое государство", - отмечает Сидор.

Вместе с тем Российская Империя сама была зачинщицей более 100 войн, "которые вела именно Российская империя".

"Этот народ не может жить мирно. Им надо воевать, что-то захватывать", - резюмировал священник.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю

Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: