Почему россияне ненавидят Украину: появился четкий ответ

Россиян травят через телевидение и СМИ, закладывая в их головах мнение о том, что украинцев не должно существовать.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил священник Иван Сидор, который в ночь на 12 декабря 2013 года разбудил столицу колоколами Михайловского монастыря, сообщив о попытке разгона Майдана силовиками.

Он убежден, что ненависть россиян к украинцам происходит из-за информации, которой их "кормят" внутри страны.

"Если включить их новости и посмотреть минут 20, то создается впечатление, что собственных проблем у них нет. Каждый блок новостей состоит из части об Украине, и все подается в негативном свете. Новости состоят из обмана. Народ травят, травят сознание, закладывается мнение, что украинец не имеет права на существование", - считает священник.

Он также говорит, что есть и вторая причина, которую можно найти в историческом контексте.

"Если посмотреть всю историю войн украинских и российских, то становится понятно, что украинцы, как правило, только защищались от нападений янычар, монголо-татар, поляков, империй. Мы все время воевали за независимое государство", - отмечает Сидор.

Вместе с тем Российская Империя сама была зачинщицей более 100 войн, "которые вела именно Российская империя".

"Этот народ не может жить мирно. Им надо воевать, что-то захватывать", - резюмировал священник.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия.