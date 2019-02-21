Повлияет на самочувствие: синоптик предупредила о мощных изменениях погоды в Украине

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, однако вскоре снова придет потепление.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу, 22 февраля, ухудшится погода в западных областях, южной части, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и местами в Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областях. По словам Диденко, ожидается снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега и сильный ветер.

"На остальной территории - или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололедица", - отметила синоптик.

Она также уточнила, что в Украину придет холодная воздушная масса из Арктики. В связи с этим ночью похолодает до -9, днем столбики термометра опустятся до -5 градусов. В западных и южных областях будет до +2.

В Киеве 22 февраля осадки маловероятны, возможен небольшой снег. Но все же в столицу также придет похолодание.

"Однако погода обещает все равно быть некомфортной, так как придет похолодание до -5...-6 градусов плюс порывистый северо-восточный ветер", - отметила Диденко и добавила, что на выходные морозец усилится.

Кроме этого, синоптик подчеркнула, что с понедельника, 25 февраля, снова начнется потепление.

Как сообщал "Апостроф", 21 февраля в Украину вернулись морозы с мокрым снегом и сильными порывами ветра.