Цепляет за живое: в сети показали фильм про горячую точку на Донбассе

В сети показали мини-фильм о 92-й ОМБР, который был снят еще осенью прошлого года.

Его опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Этот мини-фильм о 92 ОМБр мы сняли еще осенью прошлого года. В нем разные лица, разные мнения и разные судьбы защитников Украины. Кадры разбитой Авдеевской промзоны, видимо, уже не так впечатляют, как прежде. Однако лица, светлые и искренние, продолжают задевать за живое. Слушайте и думайте", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ показала фильм, как уничтожала российских диверсантов. Также появилось видео смертельной атаки ВСУ на позиции боевиков, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов.