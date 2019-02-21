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В украинском супермаркете заметили хвостатую любительницу молока: опубликовано видео

четверг, 21 февраля 2019, 02:29

В одном из супермаркетов Ровно на видео сняли крысу, которая бегала по прилавку в ящике с молочными продуктами

Видео обнародовали в соцсетях, передает Телеканал UA: Рівне.

Отмечается, что инцидент произошел в магазине "Копейка" на улице Пушкина.

Журналисты позвонили в магазин, где у них сначала попросили прислать видео, чтобы понять, о чем речь.

"Мы это сделали и перезвонили позже. Эта же женщина не отрицала, что на видео действительно их магазин и прокомментировала инцидент так: "Что тут можно сказать - будем разбираться. У меня договор с санстанцией заключительный, проводились плановые работы, будут и внеплановые. А может это вообще и не наш, может подбросили, быть же может все, что хочешь. Мы также понимаем, что это многоэтажный дом, под нами огромный подвал, в подвале начали менять трубы, может оно что-то дало, все же возможно", - сказано в сообщении.

В магазине также заявили, что товар не был поврежден.

"Молоко такая зверушка, если бы хотела, то прогрызла, но ничего такого нет. Никто и товар не возвращал. Мы уже подняли всех на ноги, на моей практике это вообще первый подобный случай", - заявила сотрудница заведения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в супермаркете Харькова в продуктах обнаружили мышь.

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