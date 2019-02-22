Декоммунизация 2.0: в Украине собрались покончить с российским наследием

Институт национальной памяти Украины планирует в 2019 году разработать законопроект о деколонизации.

Об этом директор УИНП Владимир Вятрович заявил на пресс-конференции 22 февраля, передает УНИАН.

Он напомнил, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию.

"Очень успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову на территории Киевского военного лицея имени Богуна стал возможным благодаря последовательной, настойчивой и упорной позиции руководителя этого учебного заведения генерала Гордейчука. А что касается нашей работы в этом направлении, то мы попробуем подготовить законопроект на эту тему", - сказал Вятрович.

По его словам, с декоммунизацией было проще, поскольку соответствующее законодательство уже имели и успешно воплотили страны Восточной Европы.

Глава УИНП также отметил, что в отношении деколонизации довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина.

"Нам нужно начинать изучать этот опыт", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вятрович расказал о новом формате праздника 8 марта и отмене выходного.