РУС. | УКР.

пятница, 22 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

19:04
В Харькове произошло эпичное ДТП с трамваями: опубликовано видео
18:30
​Киевская фабрика Рошен увеличила прибыль в разы: опубликованы цифры
18:28
Декоммунизация 2.0: в Украине собрались покончить с российским наследием
18:10
Участник группы "Антитела" в третий раз стал отцом: трогательное фото
17:59
У Тимошенко напомнили, что украинцы будут выбирать 31 марта не только президента, но и цену на газ
17:55
Украинскому министру выдвинули обвинения: громкое дело получило продолжение
17:50
Где смотреть онлайн Севилья - Барселона: расписание трансляций
17:29
Лобода в России заговорила на украинском
17:24
Задержанный замерз насмерть: под Киевом полицейские попали в серьезный скандал
17:18
Губернатор Степанов не дал Одесскому облсовету отобрать деньги малообеспеченных
17:18
Строительство метро на Троещину откладывается: названа причина
17:15
Украина уверенно лидирует зимнем на чемпионате мира среди паралимпийцев: кто уже победил
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Декоммунизация 2.0: в Украине собрались покончить с российским наследием

пятница, 22 февраля 2019, 18:28

Институт национальной памяти Украины планирует в 2019 году разработать законопроект о деколонизации.

Об этом директор УИНП Владимир Вятрович заявил на пресс-конференции 22 февраля, передает УНИАН.

Он напомнил, что на сегодня нет никаких законодательных инструментов, на которые можно было бы опираться, чтобы провести деколонизацию.

"Очень успешный пример деколонизации в виде демонтажа памятника Суворову на территории Киевского военного лицея имени Богуна стал возможным благодаря последовательной, настойчивой и упорной позиции руководителя этого учебного заведения генерала Гордейчука. А что касается нашей работы в этом направлении, то мы попробуем подготовить законопроект на эту тему", - сказал Вятрович.

По его словам, с декоммунизацией было проще, поскольку соответствующее законодательство уже имели и успешно воплотили страны Восточной Европы.

Глава УИНП также отметил, что в отношении деколонизации довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина.

"Нам нужно начинать изучать этот опыт", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вятрович расказал о новом формате праздника 8 марта и отмене выходного.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Оскар-2019: онлайн-трансляция кинопремии

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: