РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

15:54
Тело Майкла Джексона может быть эксгумировано
15:45
Рада приняла решение по Днепропетровской области: как ее переименовали
15:37
​Мира не будет! На Кремль ТВ с воплями сцепились из-за бандеровцев, видео
15:29
В Киеве мужчина напал с ножом на друга и сбежал: фото и видео
15:25
Tesla Илона Маска уже год в Космосе: где она сейчас, карта и видео
15:22
​В "Укрзализныце" заговорили о двукратном поднятии цен на билеты
15:01
Убийство Гандзюк: стали известны скандальные подробности подготовки
14:51
Б*я! Жена Луценко ярко оконфузилась в прямом эфире, видео
14:50
Модная битва: Вера Брежнева и Кортни Кардашьян появились в одинаковых нарядах
14:46
​Названы подводные камни нового закона о валютной либерализации
14:42
Порошенко помог Украине связать будущее с ЕС и НАТО – эксперт
14:40
В Мукачево удачливый вор вынес из роддома 220 тысяч гривен: врач рассказала, откуда деньги
Все новости

Tesla Илона Маска уже год в Космосе: где она сейчас, карта и видео

четверг, 07 февраля 2019, 15:25

6 февраля прошел ровно год с момента первого запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с личным автомобилем основателя компании Илона Маска, Tesla Roadster, за рулем которого находился манекен Starman.

Электромобиль вышел на гиперболическую орбиту Земли, а затем отправился в путешествие по гелиоцентрической орбите, чей афелий (самая удаленная от Солнца точка, аналог апогея для Земли) пролегает за орбитой Марса, а в перигелий — рядом с Землей.

Примечательно, что по итогам запуска электромобиль получил ряд официальных обозначений: в спутниковом каталоге он проходит под именем TESLA ROADSTER/FALCON 9H с номером 43205, в каталоге Национального центра анализа данных космических исследований США ему присвоен номер 2018-017A.

Родстер и Starman добрались до орбиты Марса в начале ноября прошлого года и до сих пор находятся в той области, примерно в 365 миллионах километрах от Земли, согласно сайту whereisroadster.com, созданному космическим энтузиастом и инженером Беном Пирсоном. Орбитальный период обращения вокруг Солнца у Tesla составляет около 557 земных суток.

Как известно, все заключения о местонахождении автомобиля основаны исключительно на математических расчетах, так как небольшой размер машины не позволяет телескопам обнаружить её.

По мнению Пирсона, родстер и сегодня, спустя год путешествий в космосе, скорее всего, цел и невредим, поскольку на его пути, вероятно, не встретилось никаких объектов, способных его повредить. С ним соглашается профессор факультета химии Университета Индианы Билл Кэрролл, который считает, что наибольшую опасность для автомобиля мог представлять космический мусор, находящийся на орбите Земли.

В то же время ученый добавляет, что краска, кожаный салон и пластмассовые детали автомобиля могли существенно деградировать под воздействием ионизирующего излучения в межпланетном пространстве.

В любом случае Tesla, как и ее водитель, если не будут уничтожены космическим мусором при сближении с Землей, вечно кружить по Солнечной системе не смогут.

Расчеты, проведенные еще в прошлом году, показывают, что "космический суперкар" в конечном итоге упадет либо на Венеру, либо на Землю. Случится это в течение нескольких десятков миллионов лет. Эти же расчеты показывают, что существует 6-процентная и 2,5-процентная вероятность того, что автомобиль упадет на Землю или Венеру, соответственно, в течение ближайшего миллиона лет.

По материалам Telegram-канала Илон Маск | Elon Musk (Tesla).

Как сообщал "Апостроф", ранее Маск показал впечатляющее видео с двигателем, который доставит людей на Марс.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: