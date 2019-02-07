Tesla Илона Маска уже год в Космосе: где она сейчас, карта и видео

6 февраля прошел ровно год с момента первого запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с личным автомобилем основателя компании Илона Маска, Tesla Roadster, за рулем которого находился манекен Starman.

Электромобиль вышел на гиперболическую орбиту Земли, а затем отправился в путешествие по гелиоцентрической орбите, чей афелий (самая удаленная от Солнца точка, аналог апогея для Земли) пролегает за орбитой Марса, а в перигелий — рядом с Землей.

Примечательно, что по итогам запуска электромобиль получил ряд официальных обозначений: в спутниковом каталоге он проходит под именем TESLA ROADSTER/FALCON 9H с номером 43205, в каталоге Национального центра анализа данных космических исследований США ему присвоен номер 2018-017A.

Родстер и Starman добрались до орбиты Марса в начале ноября прошлого года и до сих пор находятся в той области, примерно в 365 миллионах километрах от Земли, согласно сайту whereisroadster.com, созданному космическим энтузиастом и инженером Беном Пирсоном. Орбитальный период обращения вокруг Солнца у Tesla составляет около 557 земных суток.

Как известно, все заключения о местонахождении автомобиля основаны исключительно на математических расчетах, так как небольшой размер машины не позволяет телескопам обнаружить её.

По мнению Пирсона, родстер и сегодня, спустя год путешествий в космосе, скорее всего, цел и невредим, поскольку на его пути, вероятно, не встретилось никаких объектов, способных его повредить. С ним соглашается профессор факультета химии Университета Индианы Билл Кэрролл, который считает, что наибольшую опасность для автомобиля мог представлять космический мусор, находящийся на орбите Земли.

В то же время ученый добавляет, что краска, кожаный салон и пластмассовые детали автомобиля могли существенно деградировать под воздействием ионизирующего излучения в межпланетном пространстве.

В любом случае Tesla, как и ее водитель, если не будут уничтожены космическим мусором при сближении с Землей, вечно кружить по Солнечной системе не смогут.

Расчеты, проведенные еще в прошлом году, показывают, что "космический суперкар" в конечном итоге упадет либо на Венеру, либо на Землю. Случится это в течение нескольких десятков миллионов лет. Эти же расчеты показывают, что существует 6-процентная и 2,5-процентная вероятность того, что автомобиль упадет на Землю или Венеру, соответственно, в течение ближайшего миллиона лет.

По материалам Telegram-канала Илон Маск | Elon Musk (Tesla).

Как сообщал "Апостроф", ранее Маск показал впечатляющее видео с двигателем, который доставит людей на Марс.