Маск показал впечатляющее видео с двигателем, который доставит людей на Марс

Американский инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео, в котором показал первый запуск двигателя Raptor.

Запись он разместил на своей странице в Twitter.

Двигатель Raptor будет установлен на космическом корабле Starship. По данным SpaceX, тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн. В следующей версии ее планируют увеличить до 250 тонн. В сравнении с Raptor двигатель Merlin 1D для ракет Falcon способен развивать тягу до 82 тонн.

"Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!", - написал он.

Отметим, что в будущем Starship будет использоваться для доставки людей на Луну, Марс и на другие планеты Солнечной системы. Как ожидается, первый полет Starship с людьми на Марс может состоятся в ближайшие 10 лет.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото старого снимка марсолета, о создании которого сейчас заявил Илон Маск.