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Отпуск не поможет: Супрун предупредила об опасности профессионального выгорания

пятница, 22 февраля 2019, 21:46

Выгорание на работе несет в себе ряд угроз для физического и эмоционального здоровья, и очень важно уметь отличать его от переутомления.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что прежде всего стоит понимать, что выгорание отличается от усталости.

"Когда мы устали, отдых, достаточное количество сна и питательная пища помогают восстановить энергию и работоспособность. Но они не помогут, когда речь идет о выгорании", - рассказывает она.

Супрун перечислила, что человек чувствует при выгорании:

  • Оно похоже на депрессию: нет сил, плохое настроение и эмоциональная нестабильность, нарушения пищевого поведения и сна, и неуверенность в своем профессионализме или способностях. Часто выгорание сопровождается цинизмом в отношении работы и коллег.
  • Люди больше не способны полноценно выполнять свою работу, принимают неверные решения и чувствуют себя эмоционально истощенными. В то же время они сильно рискуют не только психического здоровья, но и физическим. Физические симптомы могут проявляться как головная боль, головокружение, желудочно-кишечные боли, учащенное сердцебиение или одышка.
  • Люди с выгоранием часто негативно относятся к своим задачам, им трудно концентрироваться, они становятся апатичными и не имеют творческой силы. При этом происходит резкое снижение производительности, что влияет на выполнение ежедневных задач не только на работе, но и дома.
  • Человек, который выгорел, чаще ошибается и не осознает этого, плохо держит информацию, тревожен и менее внимателен.

"Что именно происходит в теле при выгорании? Единого маркера выгорания не существует. Но довольно часто при выгорании сильно нарушается ось регуляции гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Она определяет, например, нашу утреннюю бодрость, адекватную реакцию на стресс и способность его пережить. При выгорании гормон кортизол больше не выделяется утром — поэтому уже в начале кажется, что нет сил. Кортизол не выделяется и в ответ на стрессовый фактор, или же тело не реагирует на него как следует", - пояснила и.о. министра.

Супрун подчеркнула, что в итоге сильно нарушается работа иммунной системы, и люди, которые выгорели, рискуют заболеть болезнями сердца и сосудов или развить хроническое воспаление и даже связанную с ним депрессию. Выгорание увеличивает риск диабета 2 типа, гипертензии, бессонницы и уязвимости инфекциями.

"Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарования, когда много работы не приводит к надлежащим результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Выгорание может повторяться, поэтому стоит научиться вовремя распознавать его приближение, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, вплоть до смены деятельности", - отметила чиновница.

По ее словам, человеку который выгорел, следует отдыхать и быть в безопасности и уюте до нескольких месяцев, искать поддержки, изменить свои ценности и попытаться переключиться на спорт или хобби, чтобы не думать о работе.

Одновременно следует уменьшить пользование гаджетами, делать перерыв между проектами, не работать сверхурочно, если нет сил, больше общаться за пределами профессионального круга и учиться говорить "нет".

Как сообщал "Апостроф", ранее Супрун дала приятный "рецепт" улучшения здоровья.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Супрун, Минздрав

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