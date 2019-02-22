Сумасшедшие психопаты: в сети оценили фото концерта в Донецке к 23 февраля

В четверг, 21 февраля, в оккупированном Донецке прошел торжественный концерт к "Дню защитника Отечества".

Соответствующее фото было опубликовано на Twitter странице блогера под ником "Фашик Донецкий".

На снимках можно увидеть девочек в военной форме и ярком макияже, танцующих с флагами ДНР.

Как сообщают местные СМИ, мероприятие посетила заместитель председателя так называемого "Народного совета ДНР" Ольга Макеева.

В сети критически отнеслись к опубликованным фото мероприятия.

"Это чтоб вы понимали, какая лютая ж*па сейчас творится в Донецке… Сумасшедшие психопаты", – пишет один из пользователей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в балетной школе популярного в прошлом танцора Вадима Писарева, в оккупированном Донецке, учеников заставляют читать "Отче наш" и учат как правильно крестится.