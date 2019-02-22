Украинский самолет "взорвал" авиашоу в Индии: опубликовано впечатляющее видео

Во время демонстрационных полетов на авиационном шоу в Индии украинский транспортный самолет Ан-132D выполнил несколько маневров, свойственных спортивным или военным самолетам.

Об этом сообщает BBC.

Украинские пилоты Богдан Загорулько, Виктор Гончаров и Владимир Нестеренко заставили свою машину крутить "бочки", делать "горки" и круто заходить на посадку.

Украина имеет большой опыт производства транспортных самолетов. Предшественник Ан-132D самолет Ан-32 до сих пор активно используется в Индии и других странах.

"Антонов" представил первый Ан-132D в 2016 году, пригласив к сотрудничеству западные страны и Саудовскую Аравию.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео празднования под Киевом юбилея самолета-гиганта "Мрия".