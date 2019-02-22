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В Херсоне переименовали улицу в честь Гандзюк: активист указал на интересную деталь

пятница, 22 февраля 2019, 13:29

Херсонский городской совет проголосовал за присвоение одной из центральных улиц имени Катерины Гандзюк.

Об этом сообщил на своей странице волонтер Роман Синицын.

Интересный момент, на который обратил особое внимание Синицын, заключается в том, что на переименованной улице (бывшее название – Лютеранская, до декоммунизации – улица Кирова) находятся областные управления МВД и СБУ.

В то же время, в сети неоднозначно отнеслись к такому переименованию. Некоторые отмечают, что на людей из этих ведомств, которых критиковала Гандзюк и которых подозревают в причастности к ее убийству, переименование не повлияет. Другие даже видят в этом оскорбление памяти погибшей.

Напомним, подробнее об убийстве Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Кто заказал Гандзюк: месть чиновника или политические игрища.

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