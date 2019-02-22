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В Крыму грузовик с военной техникой Путина попал в серьезное ДТП: фото

пятница, 22 февраля 2019, 10:57

В оккупированном Крыму, неподалеку от Симферополя, произошло ДТП с участием фуры, которая перевозила российский танк.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Штирлиц-инфо".

Блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) разместил скриншот из запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте", на котором один из местных жителей жалуется на пробку на дороге из Феодосии в Симферополь, возникшую из-за аварии.

"Ну в общем друзья, будьте бдительны, не выскакивайте по встречке, вдруг там фура с танком", – пишет автор поста.

"Достали уже своими танками, ракетами, самолетами", – добавляет другой пользователь в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, между селами Луговое и Ленинское, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.

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