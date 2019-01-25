На трассе в Крыму произошло масштабное ДТП с фурами: жуткое видео

В оккупированном Крыму, между селами Луговое и Ленинское, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.

Об этом со ссылкой на очевидцем сообщают местные СМИ.

Как отмечается, в аварию попали три грузовых и два легковых автомобиля.

В пресс-службе крымского "МВД" отметили, что столкновение произошло из-за того, что водитель грузовика DAF не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия. В результате мужчина не справился с управлением.

"ДТП произошло около часа ночи на автодороге Керчь – Феодосия в Ленинском районе. Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем DAF, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1975 года рождения. По предварительным данным, один человек пострадал", — сообщили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", возле Керченского моста в Крыму произошло серьезное ДТП.