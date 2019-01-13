Крым - Украина: в Twitter разгорелся дипломатический скандал

Социальная сеть Twitter верифицировала профиль так называемого "представительства" Министерства иностранных дел России в оккупированном Симферополе: украинские дипломаты подали официальную жалобу.

Об этом сообщает Посольство Украины в Великобритании.

Как отмечается, было подано прошение о блокировке профиля. По словам представителей посольства, верификация подобных аккаунтов – неприемлима.

"Мы направили официальную жалобу в техническую поддержку Twitter. Это абсолютно неприемлемо - давать синюю отметку так называемому МИД России в оккупированном Крыму. Россия незаконно аннексировала Крым, военизировала его и грубо нарушила права людей. Twitter должен заблокировать этот аккаунт", - указали в посольстве и добавили хэштег "crimeaisukraine".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму пожаловались на звезду на главной елке Феодосии.