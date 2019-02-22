​В Тернополе труп "чернобыльца" два года пролежал в квартире: детали жуткой истории

В одной из квартир Тернополя два года пролежало тело умершего мужчины. Соседи чувствовали запах, но думали, что это в подвале сдохло какое-то животное.

Об этом сообщает "Новая Тернопольская газета".

Так, у погибшего мужчины кроме сестры по отцу не было никого из родных. Женщина часто находилась в командировках за границей, поэтому и не знала о трагедии.

Она рассказала правоохранителям, что неоднократно звонила брату - гудок шел, а трубку никто не поднимал. Как оказалось, мобильный умершего все два года стоял на подзарядке. Впоследствии оператор просто выключил его номер.

Мужчина, живущий на несколько этажей выше, рассказал, что слышал трупный запах в подъезде, но никто и подумать не мог, что это умер человек. Думали кот в подвале.

Соседи также рассказали, что мужчина ранее жил в Киеве, а сюда, в дом его покойной матери, приезжал на время.

Известно, что умерший был ликвидатором на ЧАЭС. В этом году ему исполнилось бы 60 лет. Как сообщили правоохранители на теле умершего не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - обширный инфаркт.

Как сообщал "Апостроф", 15 февраля у станции метро "Днепр" обнаружили тело девушки.