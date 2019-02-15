​В Киеве на набережной нашли тело девушки: фото жуткой трагедии

В пятницу, 15 февраля, возле станции метро "Днепр" обнаружили тело девушки.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Труп заметили двое парней, которые пришли с удочками порыбачить на набережной. Тело зацепилось за корягу прямо возле причальной стенки.

По данным ГСЧС, водолазы достали тело женщины при помощи специального снаряжения и передали его сотрудникам правоохранительных органов. В данный момент полицейские работают над установлением обстоятельств смерти.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 9 февраля во дворе жилого дома в Киеве обнаружили труп мужчины.

А ранее сообщалось, что 7 февраля на втором этаже Южного вокзала в Киеве скончался пассажир, опоздавший на поезд, который идет в Лисичанск.