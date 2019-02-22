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В УПЦ (МП) рассказали, что будет с церковью в случае отказа менять название

пятница, 22 февраля 2019, 09:35

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что смена названия УПЦ (МП) не приведет к ее ликвидации.

Об этом заявил глава Синодального юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов во время пресс-конференции в четверг, 21 февраля.

"На сегодня отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы Украинская православная церковь изменила свое название, а также чтобы Министерство культуры изменило название Украинской православной церкви", - сказал он.

Кроме того, по его словам, у Министерства культуры Украины нет оснований принудительно переименовать эту религиозную организацию.

Как сообщал "Апостроф", глава информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент назвал принятый украинским парламентом закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата "популистским".

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