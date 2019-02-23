Кандидат на премию Дарвина: украинский депутат отличился "умом", дважды попав в руки полиции

Правоохранители задержали депутата городского совета Луцка, Евгения Ткачука, на даче взятки.

Об этом сообщается в сюжете "12 канала".

Как отмечается, прокуратура области заявила о задержании депутата, который пытался дать взятку в 1100 долларов чиновнику управления Гоструда.

На опубликованных правоохранителями фото общественность узнала Евгения Ткачука, которого в прошлом году подозревали в вымогательстве взятки.

"Это премия Дарвина – отпетлять от криминального дела за "получение взятки", чтобы потом попасться на "даче взятки", – прокомментировал новость блогер и волонтер Денис Пятигорец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники Службы безопасности Украины задержали следователя одного из райотделов полиции под Киевом, который требовал взятку в 2 тысячи долларов США.